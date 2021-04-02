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ЧБ по хоккею. «Юность» обыграла «Гомель» в первом матче финальной серии

02 апреля 2021 20:32
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Новости Беларуси. «Юность» и «Гомель» сыграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею. Хозяином площадки была столичная дружина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А вот помог ли фактор домашних стен действующему чемпиону?

ЧБ по хоккею. «Юность» обыграла «Гомель» в первом матче финальной серии-1

К этому матчу было приковано особое внимание. Если «Юность» в финале – явление привычное, то вот «Гомель» не попадал в розыгрыш за Кубок уже 12 лет.

К первой игре серии команды подошли в разном игровом настроении: минчане лишь во вторник, 30 марта, в матче с «Металлургом» обеспечили себе выход в финал, а «Гомель» расставил точки над і уже неделю назад.

Тот факт, что «Юность» вошла в финальную серию с корабля на бал, помог команде. Уже на 10-й минуте первого периода форвард хозяев Александр Китаров открыл счет. Следом в этом же периоде Евгений Оксентюк удвоил преимущество. После первой 20-минутки болельщики «Гомеля», приехавшие на матч, ожидали, что команда бросит отыгрываться. Правда, этого не произошло. Скорее наоборот.

ЧБ по хоккею. «Юность» обыграла «Гомель» в первом матче финальной серии-4

В третьем периоде Андрей Антонов, выйдя на вратаря один на один, заколотил третью шайбу в ворота «рысей». Таким образом, 3:0 по матчу и 1:0 в серии.

Вторая игра серии состоится 3 апреля. Встреча снова пройдет на «Чижовка-Арене». Начало матча в 17:00.

# Хоккей Беларуси # Александр Китаров # Евгений Оксентюк # Андрей Антонов # Фотофакт

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