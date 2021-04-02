«Обычно я смотрю, как выступают профессионалы, а тут играю сам». Что говорят игроки «Золотой шайбы»?

Новости Беларуси. На малой арене «Чижовка-Арены» проходит финальный этап проекта «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это дивизион Б, то есть ребята, которые на своей малой родине не имеют крытых ледовых арен для тренировок. В пятерку лучших вошли пять коллективов, представляющих Верхнедвинский, Лельчицкий, Дятловский, Борисовский и Осиповичский районы.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Это возможность ребятам проявиться, быть замеченными, может быть, скажем так, тренерами более профессиональных команд – это любительские команды. Ребята, которые представлены на этих соревнованиях, там, где не имеются ледовые площадки, – они не совсем профессионалы, это любители. Поэтому для них это первый аспект. Второй очень важный момент – это то, что они имеют возможность приехать в столицу нашей родины, посмотреть на прекрасные спортивные сооружения, и, наверное, кто-то загорится стать со временем не только спортсменом, может быть, тренером.

Для некоторых парней это первый опыт выступления на большой арене в турнирах подобного уровня. Однако не зря говорят «трус не играет в хоккей». Каждый из молодых спортсменов замотивирован и приехал сюда показать свою лучшую игру.

Егор Калита, игрок команды «Олимпия»:

Занимаюсь хоккеем я около трех лет, пару раз сходил с папой на каток – у нас в Осиповичах обычная коробка, поэтому зависело все от погоды. На таком стадионе выступали в первый раз. Обычно я смотрю, как выступают профессионалы на такой большой арене, а тут играю сам. Поэтому адреналин зашкаливает. Тренеры с нами работали и тактически, и морально, и психологически, так что я думаю, подготовка у нас достаточная, чтобы показать престиж Могилевской области.