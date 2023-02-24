ЧБ по хоккею. «Неман» уверенно обыграл «Лиду» со счётом 4:2. Итоги игрового дня

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею вечером 23 февраля состоялись очередные поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Неман» на своем льду принимал «Лиду». Хозяева открыли счет на 7-й минуте матча. Гости ответили только во втором отрезке противостояния, но гродненская дружина сумела выйти вперед еще до ухода на перерыв.

В заключительной 20-минутке «Неман» еще дважды поразил ворота соперников, хоккеисты «Лиды» ответили единожды. Как итог – уверенная победа хозяев льда со счетом 4:2. Таким образом, «Шахтер» и «Неман» продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице. Оба коллектива имеют в своем активе по 81 баллу. Какая из команд финиширует первой, определится в субботу, 25 февраля. «Горняки» примут «Брест», гродненцы встретятся с «Динамо-Молодечно».