Прямой эфир

ЧБ по хоккею. «Неман» уверенно обыграл «Лиду» со счётом 4:2. Итоги игрового дня

24 февраля 2023 10:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею вечером 23 февраля состоялись очередные поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Неман» на своем льду принимал «Лиду». Хозяева открыли счет на 7-й минуте матча. Гости ответили только во втором отрезке противостояния, но гродненская дружина сумела выйти вперед еще до ухода на перерыв.  

ЧБ по хоккею. «Неман» уверенно обыграл «Лиду» со счётом 4:2. Итоги игрового дня-1

В заключительной 20-минутке «Неман» еще дважды поразил ворота соперников, хоккеисты «Лиды» ответили единожды. Как итог – уверенная победа хозяев льда со счетом 4:2. Таким образом, «Шахтер» и «Неман» продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице. Оба коллектива имеют в своем активе по 81 баллу. Какая из команд финиширует первой, определится в субботу, 25 февраля. «Горняки» примут «Брест», гродненцы встретятся с «Динамо-Молодечно».  

ЧБ по хоккею. «Неман» уверенно обыграл «Лиду» со счётом 4:2. Итоги игрового дня-4

Полные результаты прошедших дуэлей на ваших экранах. 24 февраля борьба в экстралиге продолжится и определятся две команды, которые выйдут в плей-офф напрямую, и четвертый участник раунда плей-ин.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Дубае
23 февраля 2023 20:14

Теннис. Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Дубае

141 спортсмен со всей страны. В Минске продолжается первенство Беларуси по шашкам-64
23 февраля 2023 19:07

141 спортсмен со всей страны. В Минске продолжается первенство Беларуси по шашкам-64

«СКА-Минск» обыграл ЦСКА в СЕХА-Лиге
23 февраля 2023 18:50

«СКА-Минск» обыграл ЦСКА в СЕХА-Лиге