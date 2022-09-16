Кубки по гребле, пулевой стрельбе и волейболу. Какие результаты привезли белорусские спортсмены из России?

Новости Беларуси. «Динамовцы» вовсе не единственные, кто пробует свои силы в России. Сразу несколько наших дружин успешно продолжают борьбу за медали российских стартов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробнее про выступления белорусов за рубежом – в обозрении Артем Шукаловича.

Третий день Кубка губернатора Приморского края принес нашим гребцам четыре медали, три из которых высшей пробы. Триумфальной для нас стала дистанция 5 000 метров. В мужском каноэ одиночке первое место итогового протокола занял Иван Потапенко. А среди байдарочников не знал равных Павел Медведев.

В женском первенстве у нас сразу две награды. Марина Литвинчук поднялась на высшую ступень пьедестала. А Инна Савчук взяла бронзу.

Не отстают от гребцов и представители пулевой стрельбы. В спортивном комплексе «Лисья нора» в Игнатово проходит финал Кубка России. Пятый соревновательный день вновь принес нам хорошие новости. Триумфом для земляков завершились командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета.

Наши сборные выиграли как мужское, так и женское первенства. Среди парней не знали равных Иван Казак, Никита Коваленок и Владимир Шолохов. А у девушек на первую ступень пьедестала поднялись Любовь Яскевич, Надежда Леоновец и Зоя Дасько. Вторая ступень пьедестала также у белорусок.

Но, к сожалению, не все новости, приходящие из-за рубежа, хорошие. Волейбольный клуб «Строитель» стартовал во втором туре предварительного этапа Кубка России. И в первом поединке земляков постигла неудача. Белорусы хоть и навязали борьбу, но не смогли справиться с московским «Динамо» – 0:3.

Первые два сета мы уступили – 16:25, 21:25. А в третьем были близки к победе, но и его на больше-меньше взяли россияне – 30:28. Однако сейчас не время отчаиваться. У подопечных Олега Микановича еще два поединка в запасе, чтобы исправить ситуацию.

Если «Строитель» играл официальный матч, то в расписании женской национальной команды Беларуси по волейболу – товарищеский поединок. 16 сентября дружина проводит спарринг со сборной России. Дуэль проходит в Москве.