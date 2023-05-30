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ЧБ по хоккею на траве: «Строитель» и «Минск» вышли вперёд в полуфиналах

30 мая 2023 12:46
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В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд стартовали полуфиналы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

ЧБ по хоккею на траве: «Строитель» и «Минск» вышли вперёд в полуфиналах-1

Первый игровой день сенсаций не принес. Фавориты одержали плановые убедительные виктории. Так, брестский «Строитель» не оставил шансов своему же СДЮШОРу. Борьбы здесь практически не было – 12:1. Победил и «Минск». Однако его превосходство над «Гомелем» было не столь безапелляционным – 5:1. Ответные матчи пройдут в пятницу, 2 июня. Серии будут продолжаться только до двух побед одного из соперников. 

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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