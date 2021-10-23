ЧБ по футболу. в 27-м туре «Шахтёр» обыграл «Витебск»

Первый тайм получился насыщенным. Все мячи были забиты в первые 25 минут. Во второй половине противостояния ворота своих оппонентов никто из дружин поразить не смог. В составе «горняков» голы на свое имя записали Милош Шатара и Игор Иванович. У «северян» единственным точным ударом отметился Руслан Теверов. Победа позволила «Шахтеру» стать на шаг ближе к долгожданному чемпионству.