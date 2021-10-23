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ЧБ по футболу. в 27-м туре «Шахтёр» обыграл «Витебск»

23 октября 2021 19:28
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Новости Беларуси. В центральном матче 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» на выезде обыграл «Витебск» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по футболу. в 27-м туре «Шахтёр» обыграл «Витебск»-1

Первый тайм получился насыщенным. Все мячи были забиты в первые 25 минут. Во второй половине противостояния ворота своих оппонентов никто из дружин поразить не смог. В составе «горняков» голы на свое имя записали Милош Шатара и Игор Иванович. У «северян» единственным точным ударом отметился Руслан Теверов. Победа позволила «Шахтеру» стать на шаг ближе к долгожданному чемпионству.

# Футбол Беларуси # Милош Шатара # Игор Иванович # Руслан Теверов # Фотофакт

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