«Только с такими соперниками ты будешь расти». Женская сборная Беларуси по мини-футболу крупно уступила команде России на ЧЕ

Новости Беларуси. Подошел к концу третий соревновательный день женского чемпионата Европы по мини-футболу. Белоруски боролись с командой России, но удача им не улыбнулась, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игра у белорусок не задалась сразу. Но стоит учитывать, что и соперник был далеко не простой. Сборная России успешно провела все матчи в своей группе и считалась явным фаворитом. На перерыв землячки ушли с отставанием в пять мячей. Вторую половину они начали заметно лучше. Хорошо отрабатывала защита, но не хватало результативных атак. Однако ситуацию исправить не удалось. Гостьи продолжали увеличивать цифры на табло. Как итог – проигрыш со счетом 0:9. Но главный тренер команды не унывает и считает, что у девушек большое будущее.

Владимир Игнатик, главный тренер женской сборной Беларуси по мини-футболу:

Мы с каждым днем росли, с каждым днем приобретали какой-то опыт, и я горжусь девчонками. Мы, весь руководящий штаб, благодарим их за то, что девчонки пришли с большого футбола и уже начинают принимать мяч в подошву – это дорогого стоит. Соперник очень серьезный, только с такими соперниками ты будешь расти.