Главный тренер ГК СКА: главную задачу выполнили – прошли в следующий раунд Кубка ЕГФ

Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА вышел в следующий раунд Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусам было вовсе не обязательно побеждать, но так хотелось порадовать минскую публику. Увы, не получилось.
Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА вышел в следующий раунд Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусам было вовсе не обязательно побеждать, но так хотелось порадовать минскую публику. Увы, не получилось.
Отметим, что шансы на продолжение борьбы были достаточно высоки, ведь на выезде подопечные Игоря Папруги были сильнее – 37:29. Это могло сыграть злую шутку и позволить СКА играть спустя рукава. Однако шапкозакидательством хозяева страдать не стали и со стартовым свистком обозначили свои притязания. Весь матч была равная борьба. Вперед попеременно выходили то одни, то другие. Но у СКА было больше шансов уйти в отрыв. Однако минчане ими не воспользовались и в итоге минимально уступили – 25:26. Тем не менее именно наш клуб продолжит еврокубковую кампанию.
Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:
Команды примерно сопоставимы по классу. И команда, которую мы смотрели в чемпионате, Исландии всегда была бойцом, обученная команда, и много тактических взаимодействий. Поэтому сложно с ними играть. Удачно очень сыграли в первой игре. Все трудности, переезды, возвращения обратно, где парни получили простуду, наверное, тоже сказались при подготовке. Может быть, еще и более спокойны были, потому что результат первой игры был достаточно благополучный. Поэтому сложно было что-то требовать. Главную задачу выполнили – прошли в следующий раунд. Сейчас будем ждать соперника, будем готовиться к следующим играм.
Поздравляем парней и желаем им удачи в следующем раунде Кубка ЕГФ.