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Главный тренер ГК СКА: главную задачу выполнили – прошли в следующий раунд Кубка ЕГФ

23 октября 2021 18:49
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Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА вышел в следующий раунд Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусам было вовсе не обязательно побеждать, но так хотелось порадовать минскую публику. Увы, не получилось.  

Главный тренер ГК СКА: главную задачу выполнили – прошли в следующий раунд Кубка ЕГФ-1

Отметим, что шансы на продолжение борьбы были достаточно высоки, ведь на выезде подопечные Игоря Папруги были сильнее – 37:29. Это могло сыграть злую шутку и позволить СКА играть спустя рукава. Однако шапкозакидательством хозяева страдать не стали и со стартовым свистком обозначили свои притязания. Весь матч была равная борьба. Вперед попеременно выходили то одни, то другие. Но у СКА было больше шансов уйти в отрыв. Однако минчане ими не воспользовались и в итоге минимально уступили – 25:26. Тем не менее именно наш клуб продолжит еврокубковую кампанию.  

Главный тренер ГК СКА: главную задачу выполнили – прошли в следующий раунд Кубка ЕГФ-4

Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:
Команды примерно сопоставимы по классу. И команда, которую мы смотрели в чемпионате, Исландии всегда была бойцом, обученная команда, и много тактических взаимодействий. Поэтому сложно с ними играть. Удачно очень сыграли в первой игре. Все трудности, переезды, возвращения обратно, где парни получили простуду, наверное, тоже сказались при подготовке. Может быть, еще и более спокойны были, потому что результат первой игры был достаточно благополучный. Поэтому сложно было что-то требовать. Главную задачу выполнили прошли в следующий раунд. Сейчас будем ждать соперника, будем готовиться к следующим играм.  

Поздравляем парней и желаем им удачи в следующем раунде Кубка ЕГФ.  

# Гандбол # Игорь Папруга # Фотофакт

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