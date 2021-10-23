Главный тренер ГК СКА: главную задачу выполнили – прошли в следующий раунд Кубка ЕГФ

Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА вышел в следующий раунд Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусам было вовсе не обязательно побеждать, но так хотелось порадовать минскую публику. Увы, не получилось.

Отметим, что шансы на продолжение борьбы были достаточно высоки, ведь на выезде подопечные Игоря Папруги были сильнее – 37:29. Это могло сыграть злую шутку и позволить СКА играть спустя рукава. Однако шапкозакидательством хозяева страдать не стали и со стартовым свистком обозначили свои притязания. Весь матч была равная борьба. Вперед попеременно выходили то одни, то другие. Но у СКА было больше шансов уйти в отрыв. Однако минчане ими не воспользовались и в итоге минимально уступили – 25:26. Тем не менее именно наш клуб продолжит еврокубковую кампанию.