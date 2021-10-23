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Лучший в своём весе. Белорус Виктор Нечитайло стал чемпионом мира по кикбоксингу

23 октября 2021 19:27
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по кикбоксингу подтверждает репутацию одного из лидеров международной арены. На чемпионате мира в Италии у нас теперь есть золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучший в своём весе. Белорус Виктор Нечитайло стал чемпионом мира по кикбоксингу-1

Белорусский спортсмен Виктор Нечитайло стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов. Также за победу поборются еще два наших спортсмена, они вышли в финал и гарантировали себе как минимум серебро. В копилке нашей сборной уже есть три бронзы, которые завоевали Диана Емельянова, Дмитрий Сикорский и Кирилл Воробей.

# Единоборства # Виктор Нечитайло # Диана Емельянова # Дмитрий Сикорский # Кирилл Воробей # Фотофакт

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