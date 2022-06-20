ЧБ по футболу. Итоги матча «Славии» и «Минска»

Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В воскресенье, 19 июня, тремя встречами завершился 11-й тур первенства. В последнем поединке дня отношения выясняли мозырьская «Славия» и «Минск». Дуэль получилась насыщенной.

Открыли счет хозяева поля. Головой мяч в сетку отправил Евгений Барсуков. Но столичные спортсмены не растерялись и смогли ответить. Цифры на табло сравнял Егор Богомольский. Однако на исходе первого тайма «Славия» увеличила отрыв, реализовав угловой. После перерыва коллективы разменялись результативными атаками. На 83-й минуте ворота мозырьской команды поразили минчане.

Ответ не заставил себя долго ждать. Всего минуту спустя команда Михаила Мартиновича опять стала лидером, а еще позже очередным голом поставила в противостоянии точку. Победа «Славии» – 4:2. В остальных матчах удача улыбнулась «Шахтеру» и «Гомелю». Результаты всех игр тура выше. Возглавляет чемпионат с 25 очками «Энергетик».