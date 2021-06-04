«Можно сказать, нонсенс». Как прошёл последний матч в финальной серии ЧБ по хоккею на траве

Новости Беларуси. 4 июня в мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве в последнем матче финальной серии был разыгран трофей сезона 20/21, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За золото спорили «Минск» и «Строитель».

Скоро в белорусском мужском хоккее на траве появится своя поговорка «какой финал чемпионата без «Минска» и «Строителя». Так вышло и в сезоне 20/21. Правда, если предыдущие годы столичный коллектив побеждал в серии до трех побед в минимальных трех матчах, то в этот раз поход за трофеем для обеих команд точно не выглядел легкой прогулкой. Каждый матч – борьба. Это привело к тому, что серия дошла до счета 2:2.

Решающая игра проходила в Минске. И здесь снова бескомпромиссная битва. Никто из соперников не хотел рисковать и строго держал оборону своих ворот, поэтому в основное время ни один из коллективов голами так и не отметился. Как уже это было в серии, судьбу матча предстояло решать по буллитам. Первый заход из пяти пенальти, и снова ничейный счет – 2:2. Второй заход, и здесь то ли удачливее, то ли мастеровитее оказался «Минск». Победный буллит в ворота Бреста забил нападающий Александр Гончаров. 4:3 по пенальти, и «Минск» восьмой раз кряду стал чемпионом Беларуси по хоккею на траве.

Александр Гончаров, игрок ХК «Минск»:

Тяжелая серия очень была, сложная. Наверное, за последние лет пять я не вспомню, чтобы было так сложно. Многие ребята переболели, потеряли темп игры. Много чего не получалось, но в итоге мы добились успеха. Спасибо всем, кто в этом всем был замешан.

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск»:

Можно сказать, нонсенс. Обычно уже мы привыкли, что 3:0 заканчивается финальная серия, а здесь пять, и все с буллитами, и весь набор хоккея. Хочется вам честно, откровенно сказать, что очень сложно. Команда «Строитель» выросла технически, тактически грамотно выросла. И самоотдача очень высокая, то есть очень стали конкурентоспособны две команды.