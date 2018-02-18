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Чащин: «Мы обратились в Международную федерацию лыжного спорта, чтобы в виде исключения допустить 13 спортсменом Антона Кушнира»

18 февраля 2018 14:00
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Новости Беларуси. Белорусский лыжный союз после выступления Антона Кушнира отправил в Международную федерацию письмо с просьбой разрешить нашему спортсмену выступление в финале, однако ответ пришел отрицательный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

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Чащин: «Мы обратились в Международную федерацию лыжного спорта, чтобы в виде исключения допустить 13 спортсменом Антона Кушнира»-1

Леонид Чащин, председатель Белорусского лыжного союза:  
Когда увидели, что такое необъективное судейство, мы от Белорусского союза обратились в Международную федерацию лыжного спорта, чтобы в виде исключения допустить 13 спортсменом Антона Кушнира. Ответ последовал, что надо было обращаться в течение 15 минут. К сожалению, это сделать невозможно, так как в финале согласно регламенту 12 человек. Хотя в прыжках с трамплина возможно такое, когда в финальную часть попадают 30 человек, но бывают спорные вопросы, когда допускают и 31, и 32. Но очки получают только 30 человек. А здесь можно было предусмотреть, 13 человек допустили бы, а потом бы после первого прыжка оставили бы 9, 6 и медали бы разыграли. 

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Чащин: «Мы обратились в Международную федерацию лыжного спорта, чтобы в виде исключения допустить 13 спортсменом Антона Кушнира»-4

# Фотофакт # Леонид Чащин # Зимняя Олимпиада – 2018

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