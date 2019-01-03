«Всегда приятно приехать»: российская сборная прибыла на Рождественский турнир

Новости Беларуси. В Минск продолжают прибывать команды-участницы Рождественского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько часов назад в Национальном аэропорту встретили рейс с российской сборной на борту. В 2019 году состав этой команды усилен. Несколько хоккеистов имеют опыт на уровне НХЛ и КХЛ.

Иван Новосельцев, игрок сборной России по хоккею:

Такой новогодний турнир в первый раз. Поэтому всегда приятно приехать, встретить друзей, с которыми раньше играл, и пообщаться. Очень красиво, очень хорошо все. Все чистенько, приятно походить, погулять. Поэтому впечатления самые хорошие.