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«Всегда приятно приехать»: российская сборная прибыла на Рождественский турнир

03 января 2019 13:53
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Новости Беларуси. В Минск продолжают прибывать команды-участницы Рождественского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всегда приятно приехать»: российская сборная прибыла на Рождественский турнир-1

Несколько часов назад в Национальном аэропорту встретили рейс с российской сборной на борту. В 2019 году состав этой команды усилен. Несколько хоккеистов имеют опыт на уровне НХЛ и КХЛ.

«Всегда приятно приехать»: российская сборная прибыла на Рождественский турнир-4

Иван Новосельцев, игрок сборной России по хоккею:
Такой новогодний турнир в первый раз. Поэтому всегда приятно приехать, встретить друзей, с которыми раньше играл, и пообщаться. Очень красиво, очень хорошо все. Все чистенько, приятно походить, погулять. Поэтому впечатления самые хорошие.

«Всегда приятно приехать»: российская сборная прибыла на Рождественский турнир-7

Первый матч на Рождественском турнире российская команда сыграет 4 января со шведами. А в воскресенье (6 января) хоккеисты проведут мастер-класс для участников «Золотой шайбы».

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Иван Новосельцев # Фотофакт

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