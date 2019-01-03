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«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира

03 января 2019 15:04
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Новости Беларуси. Рождественский турнир на приз Президента Беларуси по традиции в первые дни января собирал любителей хоккея из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира-1

На льду «Чижовка-Арены» состоялись первые матчи. Результаты игр узнаем у нашего спортивного обозревателя Ярослава Писаренко.

«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира-4

Ярослав Писаренко, СТВ:
Вовсю идет подготовка к церемонии открытия, а у меня есть результаты первых матчей Рождественского турнира. Говорят, что самое красивое в игре – это счет. Оба матча получились невероятно красивыми.

«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира-7

Сперва игра Объединенных Арабских Эмиратов и Балкан. Сходу нет никаких хоккейных ассоциаций, но даже они могут показывать классный результат. В 2018 году команда Эмиратов вообще боролась за медали. В этом в первом матче она победила сборную Балкан 9:5. Послематчевый комментарий лучшего игрока это встречи:

«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира-10

Джума аль-Дасери, игрок команды ОАЭ:
Прежде всего, спасибо за прекрасный турнир и спасибо всем людям, которые пришли посмотреть на наш матч. Мы сыграли хорошо, но, надеюсь, в следующий раз будем еще лучше. Спасибо белорусским игрокам и тренеру, которые нам помогают. В прошлом году мы проиграли матч за бронзу. В этом мы будем сражаться и, надеюсь, выступим еще лучше.

«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира-13

Второй матч дневной серии – матч Словакии и Швейцарии – тоже получился очень результативным и по-спортивному драматичным. Швейцария счет открыла, забросила даже две шайбы, но во втором периоде у Словакии получилось все поменять и забросить восемь шайб. Такая разница уже не отыгрывается, итоговый счет – 10:4 в пользу команды Словакии.

«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира-16

Михаил Барто, игрок команды Словакии:
В первом периоде мы чувствовали усталость, потому что была долгая дорога. Но во втором периоде мы выступили намного лучше. Мы сегодня играли в первый раз вместе, так что дальше будет лучше. Очень здорово встретиться после стольких лет. Площадка – отличная, играть – здорово.

«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира-19

С болельщиками на этом турнире никогда проблем не было. Зачем они приходят на турнир, что в нем ищут?

«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира-22

Я болею за национальную сборную Швейцарии. Здесь есть шанс посмотреть на ветеранов швейцарского хоккея.

«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира-25

Впечатления хорошие, играют хорошо. Мне очень нравится, что много людей, атмосфера очень приятная.

«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира-28

Любим смотреть хороший хоккей – с борьбой, с хорошей игрой. Естественно, само все это. Чем больше людей, тем приятнее.

«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира-31

Нравится то, что в любительском хоккее обычно голов забивается много.

«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира-34

Мы болеем за всех, но чтобы наши всегда побеждали. Они всегда молодцы.

3 января в 19:00 игру вступит страна-хозяйка. Первый матч нашей команды будет против сборной IIHF (этот коллектив дебютирует на турнире).

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Джума аль-Дасери # Михаил Барто # Фотофакт

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