Владимир Коноплёв продолжит возглавлять Белорусскую федерацию гандбола

Владимир Коноплев продолжит возглавлять Белорусскую федерацию гандбола, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

14 мая на отчетно-выборной конференции за его кандидатуру проголосовали все делегаты. Руководитель федерации подчеркнул, что в сложившихся условиях делается все возможное для скорейшего возвращения наших команд на международную арену. Тем не менее повышению профессионального уровня способствует и SEHA-лига, там конкуренцию отечественным клубам составляют российские команды.

Председатель также отметил, что в будущем необходимо приложить максимум усилий для дальнейшего развития детско-юношеского гандбола в регионах.