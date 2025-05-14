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Владимир Коноплёв продолжит возглавлять Белорусскую федерацию гандбола

14 мая 2025 13:47
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Владимир Коноплев продолжит возглавлять Белорусскую федерацию гандбола, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

14 мая на отчетно-выборной конференции за его кандидатуру проголосовали все делегаты. Руководитель федерации подчеркнул, что в сложившихся условиях делается все возможное для скорейшего возвращения наших команд на международную арену. Тем не менее повышению профессионального уровня способствует и SEHA-лига, там конкуренцию отечественным клубам составляют российские команды. 

Председатель также отметил, что в будущем необходимо приложить максимум усилий для дальнейшего развития детско-юношеского гандбола в регионах.

# Гандбол

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