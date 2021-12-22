Центральная дуэль вечера проходила в Витебске. Как сыграли три матча в рамках ЧБ по хоккею?

Центральная дуэль вечера проходила в Витебске, где одноименный клуб принимал лидера Экстралиги «Юность». Обе команды набрали хороший ход и имели внушительные победные серии, продолжить которую удалось столичному клубу. В первом периоде у минчан отличились Егор Гайнетдинов и Александр Китаров. А во второй 20-минутке поразил ворота хозяев Александр Пальчик. Но «медведи» сумели размочить счет – в конце матча отметился Александр Левко. Последнее слово все же осталось за гостями – за пять секунд до финальной сирены Китаров оформил дубль.