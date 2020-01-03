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Цель одна – приезжаем всегда за победой. Финальный этап «Золотой шайбы» стартовал в Минске

03 января 2020 14:41
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Новости Беларуси. В Минске начался финальный этап «Золотой шайбы» – республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Цель одна – приезжаем всегда за победой. Финальный этап «Золотой шайбы» стартовал в Минске-1

Претендентов на награды 8. Это 6 победителей областных этапов, а также финалисты минского тура. Всего же в течение года в данной возрастной группе на лед выходили 118 команд, а это 1615 хоккеистов. Лучшая дружина будет определена 7 января на льду «Чижовка-Арены».

Цель одна – приезжаем всегда за победой. Финальный этап «Золотой шайбы» стартовал в Минске-4

Андрей Жигало, тренер команды «Принеманские ястребы» (Гродно):
Игра на игру не приходится. Сейчас мы сыграли 10:0 – счет такой не по игре. Первых два периода сыграли с ними 2:0, 2:0.

Цель одна, как всегда – приезжаем всегда за победой. Идем от игры к игре.

Напомним, 3 января также стартовал XVI Рождественский международный турнир на приз Президента Беларуси (подробнее здесь).

# Хоккей Беларуси # Андрей Жигало # Фотофакт

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