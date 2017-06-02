И снова поражение: в очередном спарринге сборная Беларуси по футболу и проиграла, и не забила

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу накануне продолжила свою удручающую серию поражений. Национальная команда проиграла четвертый поединок подряд, причем опять «всухую», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Очередным серым пятном на репутации подопечных Игоря Криушенко стал гостевой спарринг со швейцарцами. Участникам плей-офф прошлогоднего Евро хватило для победы одного мяча. Его на 9-й минуте провел Джердан Шакири. 25-летнему полузащитнику удался великолепный по красоте удар в девятку, против которого Сергей Черник был бессилен.