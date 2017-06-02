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И снова поражение: в очередном спарринге сборная Беларуси по футболу и проиграла, и не забила

02 июня 2017 17:44
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу накануне продолжила свою удручающую серию поражений. Национальная команда проиграла четвертый поединок подряд, причем опять «всухую», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Очередным серым пятном на репутации подопечных Игоря Криушенко стал гостевой спарринг со швейцарцами. Участникам плей-офф прошлогоднего Евро хватило для победы одного мяча. Его на 9-й минуте провел Джердан Шакири. 25-летнему полузащитнику удался великолепный по красоте удар в девятку, против которого Сергей Черник был бессилен.

И снова поражение: в очередном спарринге сборная Беларуси по футболу и проиграла, и не забила-1

Больше счет не менялся, и сборная Швейцарии добилась уже шестой победы кряду. Последнее поражение «крестоносцев» датировано еще июнем 2016 года, когда в дуэли одной восьмой финала чемпионата Европы с Польшей удача отвернулась от них в серии пенальти.

# Футбол Беларуси

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