Базылев о предстоящем Кубке мира по самбо: «Для нас любой международный старт очень важен»

Новости Беларуси. Кубок мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева» стартует в Москве 20 марта и пройдет, как всегда, на малой арене «Лужников».

Ожидается, что в турнире примут участие 150 самбистов из 19 стран. В течение двух дней спортсмены разыграют три комплекта наград: среди мужчин, женщин и в разделе «Боевое самбо».





Беларусь является одним из лидеров в этом виде борьбы, наши атлеты выступят почти во всех весовых категориях. При этом главный тренер Дмитрий Базылев делает акцент на преемственность поколений.

Дмитрий Базылев, главный тренер сборной Беларуси по самбо:

Для нас любой международный старт очень важен – это незаменимый опыт. К тому же несколько человек из молодежной команды будут участвовать – это возможность адекватно оценить свои силы, к чему им дальше готовиться, сколько работы еще предстоит выполнить и настраиваться на такую трудную работу.