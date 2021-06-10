WADA приняло решение о невиновности Дмитрия Набокова в допинге

Новости Беларуси. Белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков, который ранее был дисквалифицирован на два года, оправдан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ноябре 2019-го в допинг-пробе легкоатлета нашли фуросемид. Этот препарат не является допингом, однако применяется в спортивной медицине для выведения запрещенных веществ. После обнаружения фуросемида у Дмитрия его временно отстранили от соревнований.

И вот появилась новость, что Всемирное антидопинговое агентство – WADA – пересмотрело дело Набокова и приняло решение о невиновности спортсмена. В заявлении сказано, что легкоатлет может возвращаться к соревновательной деятельности.