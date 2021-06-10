Прямой эфир

WADA приняло решение о невиновности Дмитрия Набокова в допинге

10 июня 2021 20:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков, который ранее был дисквалифицирован на два года, оправдан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

WADA приняло решение о невиновности Дмитрия Набокова в допинге-1

В ноябре 2019-го в допинг-пробе легкоатлета нашли фуросемид. Этот препарат не является допингом, однако применяется в спортивной медицине для выведения запрещенных веществ. После обнаружения фуросемида у Дмитрия его временно отстранили от соревнований.

И вот появилась новость, что Всемирное антидопинговое агентство – WADA – пересмотрело дело Набокова и приняло решение о невиновности спортсмена. В заявлении сказано, что легкоатлет может возвращаться к соревновательной деятельности.

# Прыжки # Дмитрий Набоков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧЕ по художественной гимнастике. Белоруски Горгоносько и Салос вышли в финал упражнений с обручем и мячом
10 июня 2021 20:30

ЧЕ по художественной гимнастике. Белоруски Горгоносько и Салос вышли в финал упражнений с обручем и мячом

Кирилл Готовец: большая честь – привезти Кубок Гагарина в родной город, показать юным хоккеистам, к чему стоит стремиться
10 июня 2021 20:26

Кирилл Готовец: большая честь – привезти Кубок Гагарина в родной город, показать юным хоккеистам, к чему стоит стремиться

ЧМ по современному пятиборью в Каире. Тандем Касьяник – Орёл вошёл в топ-10 мужской эстафеты
10 июня 2021 16:12

ЧМ по современному пятиборью в Каире. Тандем Касьяник – Орёл вошёл в топ-10 мужской эстафеты