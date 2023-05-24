В Минске проходит Кубок страны по стрельбе из лука. Вот промежуточные результаты

Сильнейшие лучники Беларуси и России в эти дни спорят за награды Кубка страны в Минске. Наши гости приехали внушительным составом. Это первые номера, среди которых двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Токио Елена Осипова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша сборная представлена как национальной командой, так и резервом. Данный старт для лидеров – это проверка своих возможностей. Для молодежи – шанс выполнить квалификационный норматив ко II Играм стран СНГ, которые примет Беларусь в августе. Квота от страны – 4 юноши и столько же девушек. И уже в первый день отечественного старта в предварительных стрельбах белорус Антон Терета смог добыть путевку на предстоящий мультифорум. Он выполнил норматив. Его результат – 656 баллов. Минские соревнования продолжаются, победители станут известны к концу недели.

Елена Осипова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр (стрельба из лука): В Беларуси очень сильная команда. Мы и выигрываем, и проигрываем. Конкуренция сильная. Она была, будет и есть.

Николай Марусов, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука:

В конце прошлого года мы составили совместный календарь с Российской Федерацией, где и они, и мы избрали этот старт как главный старт сезона. Мы в этом году сделали подготовку нашей национальной команды: учебно-тренировочные сборы и два соревнования провели перед этими соревнованиями. Мы знаем, что рано или поздно нам придется выступать и на международной арене. Я беру и Европу, и Азию. Поэтому мы должны быть в форме, в строю.

В совместном календаре белорусских и российских лучников впереди три серьезных старта. Дальше участники переберутся в Казахстан на международный турнир, а после эстафету примет Санкт-Петербург.