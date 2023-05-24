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Виктор Костючёнок возглавил минскую «Юность»

24 мая 2023 14:44
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Главным тренером хоккейного клуба «Юность» стал Виктор Костюченок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соглашение со специалистом рассчитано на один сезон.  

Виктор Костючёнок возглавил минскую «Юность»-1

Коуч имеет довольно богатую карьеру на рулевом мостике. Он работал в таких дружинах, как «Сарыарка», «Спартак», «Югра» и «Амур». Последний сезон он провел как раз в Хабаровске в роли помощника. А в качестве хоккеиста Костюченок сыграл за «Юность» в 504-х матчах, в которых набрал 231 бомбардирское очко.  

# Хоккей Беларуси # Виктор Костючёнок # Фотофакт

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