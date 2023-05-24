Виктор Костючёнок возглавил минскую «Юность»

Коуч имеет довольно богатую карьеру на рулевом мостике. Он работал в таких дружинах, как «Сарыарка», «Спартак», «Югра» и «Амур». Последний сезон он провел как раз в Хабаровске в роли помощника. А в качестве хоккеиста Костюченок сыграл за «Юность» в 504-х матчах, в которых набрал 231 бомбардирское очко.