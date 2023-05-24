Баскетболистки ГрГУ выиграли республиканскую универсиаду

Новости Беларуси. Спортсменки из Гродненского государственного университета выиграли республиканскую универсиаду по баскетболу. В титульном матче девушки обыграли команду БГУФКа, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Золотой матч порадовал упорной борьбой. Дружины шли плечом к плечу. К большому перерыву преимущество гродненского коллектива составляло всего четыре очка. Однако затем гостьи нашли свою игру и смогли увеличить отрыв. Минчанки пытались сократить отставание, но не вышло. Как итог – победа девушек из Гродно со счетом 77:60.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Гродно победил. В определенной степени закономерно, потому что гродненский университет уделяет очень много внимания развитию баскетбола. Там находится учебная база баскетболистов из мужской и женской команд, которые принимают участие в чемпионате Беларуси и в международных стартах баскетбола 3х3. Даже оттуда идет хорошее пополнение в нашу национальную команду. Поэтому результат Гродно закономерен, но я бы выделил команды БГУ, БНТУ. И БГУФКа, который занял второе место. Есть потенциал у всех. Надо просто любить спорт и его у себя развивать. Для команды из Гродно данная победа не первая на турнире. Как тренерский штаб, так и спортсменки довольны проделанной работой. Впереди у девушек заслуженный отдых.

Валентина Навойчик, главный тренер команды Гродненского государственного университета:

Эмоции самые положительные, потому что, во-первых, очень рада за девчонок, нам было непросто сегодня. Мы маленькие ростом, уступали значительно команде соперника, но именно благодаря самоотверженности и гродненскому бойцовскому характеру, который признает вся республика, все-таки победа оказалась за нами. Я искренне рада и поздравляю своих девочек, наш университет.