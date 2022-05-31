«Будут новые соревнования, победы и успехи». Белорусы отправились в Москву на Международный форум юных олимпийцев
Новости Беларуси. Олимпийские ценности и принципы, передовые технологии в спорте – это лишь малая часть того, что обсудят молодые спортсмены на Международном форуме юных олимпийцев в Москве. Мероприятие пройдет в том числе и с участием белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Более 60 юных белорусских атлетов из 22 видов спорта на протяжении двух дней познакомятся с передовыми наработками в области физической и специальной подготовки, психологии, реабилитации после травм, а также в сфере антидопинговых программ. С участниками форума будут общаться специалисты Олимпийского комитета России, федераций и агентства РУСАДА. Ценность мероприятия состоит в том, что ребята смогут обсудить актуальные вопросы непосредственно со спикерами.
31 мая в штаб-квартире НОК Беларуси состоялась торжественная церемония проводов юных атлетов.
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Современная молодежь быстро вникает в суть проблем. Сегодняшние юные атлеты не хотят быть статистами, они активно принимают участие в многовекторной спортивной жизни.
Кристина Куделко, биатлонистка юниорской сборной Беларуси:
Мне интересно, как правильно настраивать себя на соревнования, справляться с волнением. В биатлоне очень важно, чтобы у тебя не было мандража, чтобы справиться со стрельбой. Если будет мандраж, стрельба вообще уйдет в никуда. Хочу попасть в национальную команду, а потом уже Олимпийские игры.
Елена Зубрилова, старший тренер сборной Беларуси по биатлону:
То, что сегодня НОК смог сделать такую программу, как форум юных олимпийцев, и чтобы спортсмены нескольких стран (насколько я знаю, пять стран будут присутствовать на этом форуме) могли встретиться, пообщаться, провести общие квесты. Общая будет какая-то развлекательная программа, экскурсионная, поэтому для юных спортсменов это все здорово. Спорт продолжается, жизнь продолжается, будут новые соревнования, новые победы и успехи.
Отметим, что спикерами международного форума будут в прошлом известные белорусские атлеты – Алла Цупер, Елена Зубрилова и Екатерина Галкина.