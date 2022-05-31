«Будут новые соревнования, победы и успехи». Белорусы отправились в Москву на Международный форум юных олимпийцев

Новости Беларуси. Олимпийские ценности и принципы, передовые технологии в спорте – это лишь малая часть того, что обсудят молодые спортсмены на Международном форуме юных олимпийцев в Москве. Мероприятие пройдет в том числе и с участием белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более 60 юных белорусских атлетов из 22 видов спорта на протяжении двух дней познакомятся с передовыми наработками в области физической и специальной подготовки, психологии, реабилитации после травм, а также в сфере антидопинговых программ. С участниками форума будут общаться специалисты Олимпийского комитета России, федераций и агентства РУСАДА. Ценность мероприятия состоит в том, что ребята смогут обсудить актуальные вопросы непосредственно со спикерами.