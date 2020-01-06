«Сплав молодости и опыта». Участники Рождественского турнира провели мастер-класс для хоккеистов «Золотой шайбы»

Новости Беларуси. Добрые традиции Рождественского турнира продолжаются. 6 января именитые хоккеисты провели мастер-класс для ребят, которые сейчас борются за победу в турнире Президентского спортивного клуба «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой профессионализм юным хоккеистам продемонстрировали экс-игроки НХЛ, призеры Олимпиад, словом, те, у кого есть чему поучиться.

«Организация – как на чемпионате мира». Какая атмосфера царит на матчах Рождественского турнира, и о чём говорят хоккеисты