«Сплав молодости и опыта». Участники Рождественского турнира провели мастер-класс для хоккеистов «Золотой шайбы»
Новости Беларуси. Добрые традиции Рождественского турнира продолжаются. 6 января именитые хоккеисты провели мастер-класс для ребят, которые сейчас борются за победу в турнире Президентского спортивного клуба «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свой профессионализм юным хоккеистам продемонстрировали экс-игроки НХЛ, призеры Олимпиад, словом, те, у кого есть чему поучиться.
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Встреча прошла в дружеской атмосфере. Ребята смогли не только выйти на лед со своими кумирами, но и сделать памятные фото, взять автографы и, конечно, расспросить о некоторых профессиональных секретах.
Рихард Линтнер, экс-игрок национальной сборной Словакии, чемпион мира-2002:
У себя мы достаточно часто практикуем подобные занятия с детьми. Когда я был ребенком, для меня это было очень важно. У меня была возможность покататься с опытными игроками, чему-то у них поучиться. Эти воспоминания я храню до сих пор.
Курт Фрейзер, экс-тренер сборной Беларуси по хоккею:
Такие мероприятия, входящие в программу турнира, когда ты видишь совсем юных ребят и опытных игроков вместе. Этот сплав молодости и опыта действительно завораживает.
Напомним, 7 января состоится финал «Золотой шайбы». Противостояние пройдет на малой площадке «Чижовка-Арены».