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ОИ-2018. Назван состав белорусской сборной

24 января 2018 10:10
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Новости Беларуси. НОК объявил состав белорусской сборной на Олимпийских играх.

Как сообщает БЕЛТА, 28 спортсменов представят Беларусь на престижном страте. Атлеты примут участие в шести видах спорта.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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ОИ-2018. Назван состав белорусской сборной -1

Как сообщает «Прессбол», наибольшее число спортсменов выступит в биатлоне, лыжных гонках и фристайле.

Биатлон: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Максим Воробей, Роман Елетнов, Антон Смольский.

Лыжные гонки: Сергей Долидович, Михаил Семенов, Юрий Остапенко, Александр Воронов, Юлия Тихонова, Полина Сероносова, Анастасия Кириллова.

Фристайл: Станислав Гладченко, Максим Густик, Антон Кушнир, Анна Гуськова, Александра Романовская, Алла Цупер.

Горные лыжи: Юрий Данилочкин, Мария Шканова.

Конькобежный спорт: Игнат Головатюк, Марина Зуева.

Шорт-трек: Максим Сергеев.

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# Дарья Домрачева # Антон Кушнир # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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