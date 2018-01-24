ОИ-2018. Назван состав белорусской сборной

Новости Беларуси. НОК объявил состав белорусской сборной на Олимпийских играх.
Как сообщает БЕЛТА, 28 спортсменов представят Беларусь на престижном страте. Атлеты примут участие в шести видах спорта.
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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Как сообщает «Прессбол», наибольшее число спортсменов выступит в биатлоне, лыжных гонках и фристайле.
Биатлон: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Максим Воробей, Роман Елетнов, Антон Смольский.
Лыжные гонки: Сергей Долидович, Михаил Семенов, Юрий Остапенко, Александр Воронов, Юлия Тихонова, Полина Сероносова, Анастасия Кириллова.
Фристайл: Станислав Гладченко, Максим Густик, Антон Кушнир, Анна Гуськова, Александра Романовская, Алла Цупер.
Горные лыжи: Юрий Данилочкин, Мария Шканова.
Конькобежный спорт: Игнат Головатюк, Марина Зуева.
Шорт-трек: Максим Сергеев.
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