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Белорусские спортсмены завоевали 4 награды на Олимпийских играх в Париже

12 августа 2024 18:57
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Накануне на стадионе «Стад де Франс» в Париже состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. За шоу воочию наблюдали 71,5 тысяча зрителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские спортсмены завоевали 4 награды на Олимпийских играх в Париже-1

Всего участие в Олимпийских играх приняли более 10 тысяч атлетов, которые разыграли 329 комплектов наград. Белорусская делегация за всю историю выступления на Олимпиадах была одной из самых немногочисленных – всего 17 спортсменов. Несмотря на это, медальный улов у наших атлетов довольно весомый: 4 награды – золото, 2 серебра и бронза.

# Олимпиада 2024

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