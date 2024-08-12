Белорусские спортсмены завоевали 4 награды на Олимпийских играх в Париже

Всего участие в Олимпийских играх приняли более 10 тысяч атлетов, которые разыграли 329 комплектов наград. Белорусская делегация за всю историю выступления на Олимпиадах была одной из самых немногочисленных – всего 17 спортсменов. Несмотря на это, медальный улов у наших атлетов довольно весомый: 4 награды – золото, 2 серебра и бронза.