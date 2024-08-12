Минский СКА уступил московскому ЦСКА в товарищеском матче по гандболу

Ведущие белорусские гандбольные клубы продолжают готовиться к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Серебряный призер минувшего чемпионата – столичный СКА – провел спарринг с одной из сильнейших команд России –действующим чемпионом – московским ЦСКА. Белорусам было сложно противостоять более опытным соперникам. С первых минут гости контролировали ход игры и довели ее до уверенной победы. Итоговый счет – 36:29.

Юлиан Гирик, игрок гандбольного клуба ЦСКА (Россия):

У СКА сейчас очень молодая команда. Ребята многие на 6-8 лет младше нашего состава. Даже по среднему возрасту далеко от нас. И у нас команда, в которой собраны более опытные и сыгранные игроки. СКА каждый год обновляется, новые игроки приходят молодые, за счет этого они и сыгрываются, набираются опыта, а мы играем свою игру и нарабатываем свои связки.

В новый сезон СКА входит с обновленным составом. Уже по традиции, команду покинули многие ведущие игроки, в том числе Дмитрий Хмельков. Он продолжит карьеру в «Зените». На смену лидерам пришли молодые игроки, которые под руководством опытного тренерского штаба, планируют показать высокий результат.

Дмитрий Матвеенко, игрок гандбольного клуба СКА:

Сейчас наше время взять свое, можно сказать так. У нас хорошая детско-юношеская школа, которая постоянно воспитывает новых игроков. Я считаю, что это, наоборот, плюс. Да и для национальной сборной, конечно. Игроки уходят в сильнейшие чемпионаты, плюс зарабатывают больше денег, развивают свое мастерство. Поэтому для нас это только плюс. Я считаю, что мы должны выигрывать каждый игру, мы работаем очень много и, наверное, если не сейчас, то в скором времени, надеюсь, что СКА Минск вернет себе звание чемпиона Беларуси. По крайней мере, я так надеюсь и очень этого хочу.