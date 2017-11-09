Бронза Сергея Долидовича на ОИ в Сочи: что произошло

Новости Беларуси. Белорусский лыжник Сергей Долидович спустя почти четыре года после зимней олимпиады в Сочи внезапно стал ее бронзовым призером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все дело в том, что комиссия Международного олимпийского комитета признала россиянина Максима Вылегжанина виновным в нарушении антидопинговых правил на упомянутых играх и аннулировала его результаты. Таким образом, у Вылегжанина заберут серебро, завоеванное в 50-километровом лыжном марафоне. Ранее медали лишился и золотой призер той же гонки Александр Легков.

Сергей Долидович пришел к финишу пятым, но после дисквалификации обоих россиян переместился на третью позицию.