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Бронза Сергея Долидовича на ОИ в Сочи: что произошло

09 ноября 2017 20:14
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Новости Беларуси. Белорусский лыжник Сергей Долидович спустя почти четыре года после зимней олимпиады в Сочи внезапно стал ее бронзовым призером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все дело в том, что комиссия Международного олимпийского комитета признала россиянина Максима Вылегжанина виновным в нарушении антидопинговых правил на упомянутых играх и аннулировала его результаты. Таким образом, у Вылегжанина заберут серебро, завоеванное в 50-километровом лыжном марафоне. Ранее медали лишился и золотой призер той же гонки Александр Легков.

Сергей Долидович пришел к финишу пятым, но после дисквалификации обоих россиян переместился на третью позицию.

# Зимняя Олимпиада # Горнолыжный спорт # Сергей Долидович # Максим Вылегжанин

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