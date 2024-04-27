Баскетболистки «Минска» и «Горизонта» вышли в финал чемпионата Беларуси

Баскетболистки «Минска» и «Горизонта» стали финалистками женского чемпионата Беларуси. Накануне лидеры нынешнего сезона в третий раз разгромил команду столичного РГУОР со счетом 92:41, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До этого подопечные Андрея Вавлева также выигрывали с большим преимуществом и тем самым обеспечили себе решающую стадию. Во второй полуфинальной паре баскетболистки «Горизонта» в Гродно победили «Олимпию» – 55:48. Это третья виктория для действующих чемпионок страны, что также гарантировало путевку в главный финал.