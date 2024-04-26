Прямой эфир

Сергей Шевченко стал победителем групповой гонки на Кубке России

26 апреля 2024 20:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Кубке России в Майкопе белорусские гонщики завоевали две медали на первом этапе многодневной гонки на шоссе. 26 апреля спортсмены состязались на дистанции 152 километра в групповом заезде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Шевченко стал победителем групповой гонки на Кубке России-1

Победителем стал наш Сергей Шевченко. У Евгения Соболя – серебро. Турнир продолжается. В основной список участников заявились 128 велогонщиков, в их числе 17 белорусов.

# Велоспорт # Сергей Шевченко # Евгений Соболь

Другие новости рубрики

Все новости
Анастасия Салос представляет Беларусь на 4-м этапе Кубка мира по художественной гимнастике
26 апреля 2024 20:28

Анастасия Салос представляет Беларусь на 4-м этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Одним из победителей турнира Ботвинника по боксу стал белорус Артём Митченко
26 апреля 2024 18:47

Одним из победителей турнира Ботвинника по боксу стал белорус Артём Митченко

Хоккей. Белорусский голкипер Павел Мойсевич стал обладателем Кубка Харламова в составе СКА-1946
26 апреля 2024 14:45

Хоккей. Белорусский голкипер Павел Мойсевич стал обладателем Кубка Харламова в составе СКА-1946

Молодёжная сборная Беларуси уступила команде Студенческой хоккейной лиги на Кубке Будущего
26 апреля 2024 14:44

Молодёжная сборная Беларуси уступила команде Студенческой хоккейной лиги на Кубке Будущего

Арина Соболенко обыграла Магду Линетт в первом матче турнира категории 1000 в Мадриде
26 апреля 2024 14:42

Арина Соболенко обыграла Магду Линетт в первом матче турнира категории 1000 в Мадриде

2 бронзы и серебро – промежуточный итог выступления белорусов на ЧЕ по боксу в Сербии
26 апреля 2024 10:55

2 бронзы и серебро – промежуточный итог выступления белорусов на ЧЕ по боксу в Сербии

Игорь Бокий выиграл третье золото на ЧЕ по параплаванию
26 апреля 2024 10:51

Игорь Бокий выиграл третье золото на ЧЕ по параплаванию

Юношеская сборная Беларуси обыграла команду Таджикистана на Кубке Развития УЕФА
26 апреля 2024 10:50

Юношеская сборная Беларуси обыграла команду Таджикистана на Кубке Развития УЕФА

Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Мадриде
25 апреля 2024 20:51

Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Мадриде

Алексей Алфёров вышел в финал ЧЕ по боксу в Белграде
25 апреля 2024 20:46

Алексей Алфёров вышел в финал ЧЕ по боксу в Белграде

Мария Гнедчик вышла в финал третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште
25 апреля 2024 20:45

Мария Гнедчик вышла в финал третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште

Сильнейшие юные грации со всей Беларуси соревнуются на спартакиаде детско–юношеских спортивных школ
25 апреля 2024 20:32

Сильнейшие юные грации со всей Беларуси соревнуются на спартакиаде детско–юношеских спортивных школ