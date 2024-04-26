Сергей Шевченко стал победителем групповой гонки на Кубке России

На Кубке России в Майкопе белорусские гонщики завоевали две медали на первом этапе многодневной гонки на шоссе. 26 апреля спортсмены состязались на дистанции 152 километра в групповом заезде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На Кубке России в Майкопе белорусские гонщики завоевали две медали на первом этапе многодневной гонки на шоссе. 26 апреля спортсмены состязались на дистанции 152 километра в групповом заезде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Победителем стал наш Сергей Шевченко. У Евгения Соболя – серебро. Турнир продолжается. В основной список участников заявились 128 велогонщиков, в их числе 17 белорусов.