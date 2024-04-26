В Минске торжественно закрыли хоккейный сезон 2023/24 – кому достались награды?

Яркая точка поставлена! Сегодня, 26 апреля, в Минске прошла церемония закрытия хоккейного сезона 2023/24, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На торжестве побывала и наша съемочная группа.

Лед сменился на красную ковровую дорожку, джерси – на смокинги, а клюшка – на долгожданные награды. Подведение итогов хоккейного сезона в праздничной атмосфере стало доброй традицией. Вот уже четвертый год главные действующие лица белорусского хоккея собираются в Минске, чтобы в неформальной атмосфере вспомнить яркие моменты чемпионата и подвести итоги.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Мы не стоим на месте. Если проводить аналогию с предыдущим сезоном, то в серии плей-офф у нас было 27 аншлагов, в этом году – 31. Это не может не радовать. Потому что мы включаем не только хоккей, как он таковой, спорт. Мы включаем и маркетинговые, и медийные составляющие. Показываем, как работать с болельщиками, делаем альтернативные формы. Тренерский штаб начинает доверять молодежи. Это не может не радовать, потому что появляется возможность молодым проявить себя, показать себя, пополнить ростер наших сборных. Они набираются опыта. У нас в Беларуси созданы все условия, чтобы развить себя как профессиональному хоккеисту.

25 наград нашли своих обладателей! Целый сезон игроки, тренеры, арбитры и работники клубов трудились над общим результатом своих команд. А для голкипера «Витебска» Максима Малюты победа в номинации «Самый надежный вратарь» стала красивой точкой завершения профессиональной карьеры.

Максим Малюта, хоккеист ХК «Витебск»:

Есть такое понятие в хоккее, иногда говорят: вратаря делает команда. Я где-то с этим согласен. Без хорошего коллектива, команды вратарю будет тяжело держать какой-то уровень. Все взаимосвязано. Еще раз ребятам спасибо за эту награду.