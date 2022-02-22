«Нас как-то полюбил скандинавский вектор». Гандбольный клуб СКА сыграет с норвежским «Нербо» в 1/4 Кубка ЕГФ

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Команда Норвегии находится в середине турнирной таблицы. Мы еще не разбирались, не изучали. Нас как-то полюбил скандинавский вектор. Возможно, будет что-то схожее со шведским гандболом, с исландским. Будем выруливать после всего того, что с нами случится за этот месяц. Самое опасное, что предстоит игра с Фарерами, куда, наверное, ребята поедут. Сложная логистика, маршруты, то есть они, наверное, двое суток будут добираться туда, обратно. Неделя практически без игр, без подготовок, а наша команда очень сильно зависит от физического состояния. Вот как мы встретимся после сборной, неделя будет для корректировки всех планов.