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«Нас как-то полюбил скандинавский вектор». Гандбольный клуб СКА сыграет с норвежским «Нербо» в 1/4 Кубка ЕГФ

22 февраля 2022 20:24
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Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА узнал соперника по четвертьфиналу Кубка ЕГФ. Как и на предыдущей стадии, выяснять отношения предстоит с северянами. По итогам жеребьевки нам достался норвежский «Нербо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нас как-то полюбил скандинавский вектор». Гандбольный клуб СКА сыграет с норвежским «Нербо» в 1/4 Кубка ЕГФ-1

Начинаем на выезде. Стартовая дуэль пройдет 26 или 27 марта. Ответная – 2 или 3 апреля в Минске. Так оценил итоги жеребьевки наставник армейцев Игорь Папруга.

«Нас как-то полюбил скандинавский вектор». Гандбольный клуб СКА сыграет с норвежским «Нербо» в 1/4 Кубка ЕГФ-4

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Команда Норвегии находится в середине турнирной таблицы. Мы еще не разбирались, не изучали. Нас как-то полюбил скандинавский вектор. Возможно, будет что-то схожее со шведским гандболом, с исландским. Будем выруливать после всего того, что с нами случится за этот месяц. Самое опасное, что предстоит игра с Фарерами, куда, наверное, ребята поедут. Сложная логистика, маршруты, то есть они, наверное, двое суток будут добираться туда, обратно. Неделя практически без игр, без подготовок, а наша команда очень сильно зависит от физического состояния. Вот как мы встретимся после сборной, неделя будет для корректировки всех планов.

«Нас как-то полюбил скандинавский вектор». Гандбольный клуб СКА сыграет с норвежским «Нербо» в 1/4 Кубка ЕГФ-7

Напомним, что в 1/8 в драматичном матче был повержен шведский клуб «Шевде». Судьба путевки решилась только в серии пенальти. Семиметровые лучше исполнили белорусы и заслуженно прошли дальше.

# Гандбол # Игорь Папруга # Фотофакт

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