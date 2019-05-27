«Боролись не с ними, а сами с собой». Тренер сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Азербайджана

Новости Беларуси. В стартовой игре золотой Евролиги, которую принимает Минск на «Чижовка-Арене», женская сборная Беларуси по волейболу одержала победу над командой Азербайджана. Итог матча –3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая партия завершилась в пользу белорусок – 25:13, а вот второй остался за гостями – 21:25. Однако после подопечные Петра Хилько, взяли полностью контроль над игрой и, как результат, победа.

Анна Гришкевич, игрок сборной Беларуси по волейболу:

Тяжело было добить, много ошибались, в частности, в атаке. За счет этого эмоционально приходилось постоянно себя поднимать, с чем мы справились, особенно в конце. Допустили меньшее количество ошибок, за счет чего мы выиграли.