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«Боролись не с ними, а сами с собой». Тренер сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Азербайджана

27 мая 2019 09:53
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Новости Беларуси. В стартовой игре золотой Евролиги, которую принимает Минск на «Чижовка-Арене», женская сборная Беларуси по волейболу одержала победу над командой Азербайджана. Итог матча –3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая партия завершилась в пользу белорусок – 25:13, а вот второй остался за гостями – 21:25. Однако после подопечные Петра Хилько, взяли полностью контроль над игрой и, как результат, победа.

«Боролись не с ними, а сами с собой». Тренер сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Азербайджана-1

Анна Гришкевич, игрок сборной Беларуси по волейболу:
Тяжело было добить, много ошибались, в частности, в атаке. За счет этого эмоционально приходилось постоянно себя поднимать, с чем мы справились, особенно в конце. Допустили меньшее количество ошибок, за счет чего мы выиграли.

«Боролись не с ними, а сами с собой». Тренер сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Азербайджана-4


Петр Хилько, главный тренер сборной Беларуси по волейболу:
Мы в большей степени боролись не с ними, а сами с собой. Хотели девчонки в первой официальной игре сыграть красиво, на публику. Это зачастую мешало. И отсюда были глупые ошибки.

«Боролись не с ними, а сами с собой». Тренер сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Азербайджана-6

«Боролись не с ними, а сами с собой». Тренер сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Азербайджана-8

# Волейбол # Анна Гришкевич # Петр Хилько # Фотофакт

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