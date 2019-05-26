Андрей Барбашинский: «Ты должен отдавать все силы для того, чтобы о нас больше узнали»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Андрей Барбашинский, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола. Воскресный матч БГК-СКА подвел черту под клубным сезоном. Как вам противостояние Бреста и Минска в этом году?

Андрей Барбашинский, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола:

Как обычно противостояние двух грандов, которые оспаривают это лидерство. «БГК инвестирует и развивает клуб очень серьезно». Не так давно был матч, в котором БГК выступал чисто белорусским составом, и проиграл СКА. То есть БГК без легионеров не такая уж и грозная сила? Андрей Барбашинский:

БГК инвестирует и развивает клуб очень серьезно, но все-таки кузница белорусского гандбола – это СКА. Наверное, произошло то, что должно было произойти. Если БГК выставил состав без легионеров, значит они решили, что могут и этим составом обыграть СКА. Но не получилось. Вообще легионеры в брестском клубе регулярно меняются. Вот и сейчас кто-то уйдет. Придут новые игроки. Тренерам постоянно приходится выстраивать новую команду. Это большая проблема для БГК? Андрей Барбашинский:

Конечно, можно собрать десяток лучших во всем мире, но они будут абсолютно разные, с разным пониманием гандбола. Очень сложно объединить их за полгода, даже если они будут очень большими профессионалами. «Гандбол развивается, появляется хорошая молодежь». Перед финалом Кубка было много шумихи по поводу «унылого» чемпионата Беларуси. Вы согласны с этим?

Андрей Барбашинский:

Я не согласен, потому что гандбол развивается, появляется хорошая молодежь. Да, может быть не так много активных команд, но это зависит не только от самих команд, но и от возможностей тех или иных регионов: как и на что хватает средств. То, что в этом году не было плей-офф, касательно следующего сезона – это уже окончательное решение? Андрей Барбашинский:

Я думаю, что это будет обсуждаться. В чем вообще плюс нынешнего формата чемпионата? Андрей Барбашинский:

Чем больше игр разъездных, тем больше идет популяризация гандбола в нашей стране. Да, есть явные лидеры, но в то же время есть гандбол в Гомеле, Гродно, Могилеве, любят гандбол и в Малорите, и в Ляховичах, и в Лиде, и в Ошмянах, и во многих городах. Чем больше будет игр, которые могут привлечь зрителя, которые могут создать интригу, как было это в Могилеве во время финала Кубка, это было бы здорово. После финала женского Кубка страны главный тренер «Гомеля» Томаш Чатер заметил, что могла команда лучше выступить в Еврокубках. Как вам кажется, могли ли наши команды, не только женские, в Еврокубках выступить лучше?

Андрей Барбашинский:

Если есть цели, есть желание, конечно, нужно совершенствоваться. Видимо, можно, но так сложилась ситуация: как сыграли, так сыграли. И СКА, и БГК принимали «Финалы четырех» соответственно в Балтлиге и SEHA-лиге, но обоим клубам не удалось выиграть. Третьи места у них, хотя все, наверное, рассчитывали на большее. Согласны? Почему не получилось? Андрей Барбашинский:

Мы привыкли, что в SEHA-лиге БГК всегда где-то вверху, что в Балтийской лиге СКА хорошо выступает. Но бывает так, что не всегда удается показать тот результат. Но, к примеру, СКА в прошлом году потерял много своих лидеров, но они при этом на сегодня создали абсолютно новую команду, которая продолжает удивлять всех. Давайте на дела сборных переключимся. Женская команда собралась перед матчами плей-офф чемпионата мира. В соперниках – норвежки. Есть ли шансы против такой команды? Андрей Барбашинский:

Шанс есть всегда. У норвежек тоже есть ротация, и у них тоже меняется коллектив, и как он обновляется, что будет происходить, никто не знает. «Ты должен отдавать все силы для того, чтобы о нас больше узнали». Мужская команда чуть позже сыграет свои отборочные матчи к чемпионату Европы. Если поединок с финнами почти не вызывает вопросов, то встреча с боснийцами ожидается очень упорной – дома мы уступили в один мяч. Чего ждать от этой игры?

Андрей Барбашинский:

Я жду побед. Лучше выиграть один мяч и сказать, что мы плохо играли, чем сыграть вничью и сказать: «Мы очень здорово играли, но у нас не получилось». Не давит ли на ребят ответственность? Андрей Барбашинский:

Наверное, давит, потому что они тоже патриоты, они хотят показать результат. Это престижно: где бы ты не находился, в какой бы стране ты не играл, когда тебя приглашают в сборную, ты должен отдавать все силы для того, чтобы о нас больше узнали, мы выглядели лучше. Тогда будет развиваться и чемпионат, тогда он будет не таким унылым. На неделе в Гомеле завершились республиканские соревнования по гандболу «Стремительный мяч» среди спортсменов 12-13 лет. Вы знаете, что такое тренировать детей. В каком возрасте надо начинать требовать результат? Андрей Барбашинский:

От детей вообще не стоит требовать результат. Сейчас считается, что гандболисты должны начинать в 7 лет. И до 11 лет вообще не должно быть результата, мы должны эту детвору только хвалить и хвалить. Потому что это еще юные создания, которые приходят на площадку и делают первые шаги. Поэтому важно, чтобы они приходили на площадку и не оставались дома у телефонов или компьютеров, а приходили в зал. «Сегодня тренеров в игровых видах спорта не хватает».