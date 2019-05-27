«Были разные схемы игры, тактики». Тренер ФК «Шахтёр» о победе в Кубке Беларуси

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» снова стал обладателем Кубка Беларуси по футболу. Горняки отправились в гости на решающую финальную игру в Витебск и играли против местной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовый тайм по силам был равный, атаковали оба соперника, но первый гол зрители смогли увидеть лишь под занавес 45-минутки. Отличился легионер «Шахтера» Дарко Бодул. В течение всей оставшейся игры хозяева не раз были почти у цели, но тщетно.

На 80-й минуте матча штрафной реализовал серб Никола Антич, итог встречи – 2:0. Футболисты «Шахтера» в третий раз завоевали Кубок Беларуси.