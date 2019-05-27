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«Были разные схемы игры, тактики». Тренер ФК «Шахтёр» о победе в Кубке Беларуси

27 мая 2019 09:38
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» снова стал обладателем Кубка Беларуси по футболу. Горняки отправились в гости на решающую финальную игру в Витебск и играли против местной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Были разные схемы игры, тактики». Тренер ФК «Шахтёр» о победе в Кубке Беларуси-1

«Были разные схемы игры, тактики». Тренер ФК «Шахтёр» о победе в Кубке Беларуси-3

Стартовый тайм по силам был равный, атаковали оба соперника, но первый гол зрители смогли увидеть лишь под занавес 45-минутки. Отличился легионер «Шахтера» Дарко Бодул. В течение всей оставшейся игры хозяева не раз были почти у цели, но тщетно.

На 80-й минуте матча штрафной реализовал серб Никола Антич, итог встречи – 2:0. Футболисты «Шахтера» в третий раз завоевали Кубок Беларуси.

«Были разные схемы игры, тактики». Тренер ФК «Шахтёр» о победе в Кубке Беларуси-6

Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтёр»:
Были разные схемы игры, тактики. Игра была интересная. Болельщики молодцы и хозяева тоже.

«Были разные схемы игры, тактики». Тренер ФК «Шахтёр» о победе в Кубке Беларуси-9

# Футбол Беларуси # Сергей Ташуев # Фотофакт

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