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«Борисфен» впервые взял Кубок Беларуси по баскетболу

30 декабря 2023 12:11
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Баскетболисты «Борисфена» стали обладателями Кубка Беларуси. В финале они обыграли «Гродно-93» со счетом 83:75, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Борисфен» впервые взял Кубок Беларуси по баскетболу-1

На протяжении матча дружины показывали равную игру. К перерыву перевес команды из Могилева составлял три балла. Тем не менее в яркой и неуступчивой борьбе «Борисфен» взял верх и впервые в своей истории завоевал трофей. В матче за третье место «Минск» с разгромным счетом 100:54 нанес поражение «Рубону». Лучшим игроком кубкового турнира признан могилевчанин Андрей Рогозенко.

# Баскетбол

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