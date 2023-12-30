«Борисфен» впервые взял Кубок Беларуси по баскетболу

На протяжении матча дружины показывали равную игру. К перерыву перевес команды из Могилева составлял три балла. Тем не менее в яркой и неуступчивой борьбе «Борисфен» взял верх и впервые в своей истории завоевал трофей. В матче за третье место «Минск» с разгромным счетом 100:54 нанес поражение «Рубону». Лучшим игроком кубкового турнира признан могилевчанин Андрей Рогозенко.