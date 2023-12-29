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Футбол. Клуб БАТЭ объявил об уходе 5 игроков основы

29 декабря 2023 19:50
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Белорусские футбольные клубы продолжают расставаться со своими игроками, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, массовый исход состоялся в БАТЭ.

Футбол. Клуб БАТЭ объявил об уходе 5 игроков основы-1

Сегодня борисовчане объявили об уходе пятерых игроков основы. С клубом попрощались Данила Нечаев, Сергей Волков, Дмитрий Подстрелов, Илья Василевич и Денис Лаптев. Отметим, эти игроки были на видных ролях в построениях борисовской дружины. Также об изменениях в составе сообщил и чемпион страны – минское «Динамо». Из столичной дружины по истечении срока действия контракта уходит черногорский форвард Душан Бакич, отыгравший в «Динамо» три сезона. Также клуб покинул бразильский защитник Ориньо.

# Футбол Беларуси

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