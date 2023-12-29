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«Юность» одержала пятую победу подряд в чемпионате Беларуси по хоккею

29 декабря 2023 20:55
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«Юность» повторно обыграла «Витебск» в чемпионате Беларуси по хоккею. Минчане отпраздновали пятую победу подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» одержала пятую победу подряд в чемпионате Беларуси по хоккею-1

Но в отличие от первого свидания, нынче оппоненты завершили выяснение отношений в овертайме. Игра не изобиловала моментами. В первом периоде отличился Ровба. На старте второго Горчаров сравнял. И лишь в дополнительное время Китаров принес викторию минчанам. Напомним, что в первом матче «Юность» обыграла «Витебск» более уверенно – 4:0. «Шахтер» благодаря победе над «Химиком» укрепился на первом месте в турнирной таблице.

# Хоккей Беларуси

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