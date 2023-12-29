Белорусские хоккеисты отметились бомбардирскими действиями к КХЛ

Кроме матча «Динамо-Минск» – «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге игрались еще восемь дуэлей. В некоторых из них бомбардирскими действиями отметились белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К примеру, Александр Скоренов соорудил победный гол за «Северсталь». Форвард отменно ушел от защитника и продемонстрировал потрясающую технику. Данная шайба стала четвертой в трех матчах. А в сезоне у нашего специалиста 30 результативных действий в 44-х противостояниях.

Иван Дроздов помог «Салавату Юлаеву» избежать нервной концовки в поединке с «Сочи». Нападающий не выключился из эпизода, а доиграл момент до конца, поразив цель. Клуб из Омска в итоге победил – 6:4. В текущем розыгрыше у белоруса в 39 играх 23 очка.