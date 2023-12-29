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Белорусские хоккеисты отметились бомбардирскими действиями к КХЛ

29 декабря 2023 20:55
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Кроме матча «Динамо-Минск» – «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге игрались еще восемь дуэлей. В некоторых из них бомбардирскими действиями отметились белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские хоккеисты отметились бомбардирскими действиями к КХЛ-1

К примеру, Александр Скоренов соорудил победный гол за «Северсталь». Форвард отменно ушел от защитника и продемонстрировал потрясающую технику. Данная шайба стала четвертой в трех матчах. А в сезоне у нашего специалиста 30 результативных действий в 44-х противостояниях.

Белорусские хоккеисты отметились бомбардирскими действиями к КХЛ-4

Иван Дроздов помог «Салавату Юлаеву» избежать нервной концовки в поединке с «Сочи». Нападающий не выключился из эпизода, а доиграл момент до конца, поразив цель. Клуб из Омска в итоге победил – 6:4. В текущем розыгрыше у белоруса в 39 играх 23 очка.

Белорусские хоккеисты отметились бомбардирскими действиями к КХЛ-7

Кристиан Хенкель внес вклад в победу «Барыса» над «Авангардом». Защитник оформил ассист. А его дружина взяла верх со счетом 5:1. Это всего лишь пятый бомбардирский балл белорусского исполнителя.

# Хоккей

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