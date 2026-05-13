Прямой эфир

«Борисфен» обыграл «Минск» в финальном матче ЧБ по баскетболу

13 мая 2026 20:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Борисфен» добыл вторую викторию в финальном противостоянии чемпионата страны по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В родных стенах был повержен «Минск».

Первая половина встречи выдалась совершенно противоположной. На старте чище действовали горожане. По итогам первой четверти они имели преимущество в 9 очков. Но на перерыв в роли лидера ушел «Борисфен». Ему удалось отыграться и самому оказаться впереди. 

В дальнейшем ситуация на паркете выровнялась, игра проходила без провалов. В итоге могилевчане все же дожали конкурента – 89:83. В серии они впереди – 2:1. Четвертая встреча также состоится на поле «Борисфена». Играют до трех викторий.

# Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
БНТУ-БЕЛАЗ вновь обыграл «Гомель» в финале женского чемпионата Беларуси по гандболу
13 мая 2026 17:43

БНТУ-БЕЛАЗ вновь обыграл «Гомель» в финале женского чемпионата Беларуси по гандболу

Мужская сборная Беларуси обыграла команду из Китая на международном турнире по гандболу
13 мая 2026 17:35

Мужская сборная Беларуси обыграла команду из Китая на международном турнире по гандболу

Олимпийские дни молодежи по прыжкам в воду проходят в Минске
13 мая 2026 17:35

Олимпийские дни молодежи по прыжкам в воду проходят в Минске

Белоруска Полина Брагинец прошла в финал ЧЕ по борьбе среди спортсменок до 17 лет
13 мая 2026 17:33

Белоруска Полина Брагинец прошла в финал ЧЕ по борьбе среди спортсменок до 17 лет

Международная федерация волейбола допустила сборные Беларуси к турнирам под своей эгидой
13 мая 2026 11:15

Международная федерация волейбола допустила сборные Беларуси к турнирам под своей эгидой

Белорусские тхэквандисты завоевали два золота чемпионата Европы
13 мая 2026 11:13

Белорусские тхэквандисты завоевали два золота чемпионата Европы

Егор Савич завоевал бронзу на ЧЕ по борьбе среди спортсменов до 17 лет
12 мая 2026 19:43

Егор Савич завоевал бронзу на ЧЕ по борьбе среди спортсменов до 17 лет

Проверка сил перед Чемпионатом Европы – в Минске проходит Кубок Дружбы по современному пятиборью
12 мая 2026 19:43

Проверка сил перед Чемпионатом Европы – в Минске проходит Кубок Дружбы по современному пятиборью

Минск принимает Кубок дружбы по современному пятиборью
12 мая 2026 14:20

Минск принимает Кубок дружбы по современному пятиборью

Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусских атлетов
12 мая 2026 14:14

Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусских атлетов

Марк Кот пробился в полуфинал чемпионата Европы по борьбе
12 мая 2026 14:12

Марк Кот пробился в полуфинал чемпионата Европы по борьбе

Артем Соколовский признан лучшим игроком 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу
12 мая 2026 12:08

Артем Соколовский признан лучшим игроком 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу