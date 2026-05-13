«Борисфен» обыграл «Минск» в финальном матче ЧБ по баскетболу

«Борисфен» добыл вторую викторию в финальном противостоянии чемпионата страны по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В родных стенах был повержен «Минск».

Первая половина встречи выдалась совершенно противоположной. На старте чище действовали горожане. По итогам первой четверти они имели преимущество в 9 очков. Но на перерыв в роли лидера ушел «Борисфен». Ему удалось отыграться и самому оказаться впереди.

В дальнейшем ситуация на паркете выровнялась, игра проходила без провалов. В итоге могилевчане все же дожали конкурента – 89:83. В серии они впереди – 2:1. Четвертая встреча также состоится на поле «Борисфена». Играют до трех викторий.