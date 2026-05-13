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Олимпийские дни молодежи по прыжкам в воду проходят в Минске

13 мая 2026 17:35
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Олимпийские дни молодежи по прыжкам в воду – турнир для лучших молодых спортсменов страны. В заявочных протоколах фамилии более 60 ребят, которые за неделю разыграют 26 комплектов наград в трех возрастах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олимпийские дни молодежи по прыжкам в воду проходят в Минске-2

Соревновательная программа турнира насыщенная, и приятно то, что некоторые участники показывают в родных стенах взрослые результаты. Александра Пузь – лидер национальной команды. В этом году 13-летняя белоруска победила на международном старте в Венгрии трижды, а в Минске ей не было равных в прыжках с 10-метровой вышки. Девочка готовится к юниорскому континентальному форуму, который пройдет в конце июня.

Подробнее в видео.

# Спортивные соревнования

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