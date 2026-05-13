Мужская сборная Беларуси обыграла команду из Китая на международном турнире по гандболу

Уверенно и с запасом. Мужская сборная Беларуси по гандболу удачно стартовала на международном турнире в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В дебютной встрече наши парни не испытали проблем с представителями Поднебесной.

Подопечные Юрия Шевцова виделись фаворитами в этой дуэли. Сразу после стартового свистка они начали воплощать теоретическое преимущество в практическое. Исход матча был очевиден после половины игры. На перерыв дружины отправились при цифрах 18:14.

В дальнейшем белорусы не форсировали события. Финальный результат 30:24. Завтра, 14 мая, нашим оппонентом будет молодежная команда Китая до 20 лет. Позже померяемся силами с россиянами и представителями Гон-Конга.