БНТУ-БЕЛАЗ вновь обыграл «Гомель» в финале женского чемпионата Беларуси по гандболу

БНТУ-БЕЛАЗ вновь обыграл «Гомель» в финальной серии женского чемпионата страны по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дружина Константина Шароварова максимально близка к тому, чтобы отстоять золото.

Встреча непримиримых соперниц проходила под диктовку столичных девушек. При этом они были в роли хозяек. Минчанки захватили инициативу сходу, планомерно наращивая преимущество. До антракта интрига жила. Но с каждой новой минутой шансы на спасение у претенденток таяли. В итоге убедительная победа БНТУ – 31:25. Напомним, в первой встрече для выявления сильнейшего потребовались овертаймы. Права на ошибку у «Гомеля» нет.

В серии за бронзу «Городничанка» вновь нанесла поражение СКА. Но, в отличие от первой дуэли, нынешние свидание выдалось не в пример напряженнее. После 30-й минуты игры преимущество фавориток было небольшим – 12:10. Это сохраняло шансы новичку обострить интригу. Хозяйки сопротивлялись изо всех сил. Но им не хватило опыта. В итоге виктория досталась представительницам Гродно – 26:23. Для того чтобы подняться на третью ступень пьедестала, им осталось одержать одну викторию.