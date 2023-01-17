«Больших сюрпризов у мужчин не произошло». Определились чемпионы Беларуси по шахматам

Новости Беларуси. Определились имена чемпионов Беларуси по шахматам. Старт прошел в Минске на базе Республиканского центра олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейших выявляли лучшие спортсмены нашей страны. Триумфатором в мужских состязаниях стал 16-летний международный гроссмейстер Денис Лазовик. Он в решающем раунде вырвал викторию у Михаила Никитенко. Среди женщин пальма первенства у Варвары Поляковой, которая довольно уверенно провела состязания.

Отметим, важность данного первенства довольна высока, именно по его итогам определится состав на чемпионат Европы среди мужчин. Он пройдет в начале марта в Сербии.