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«Больших сюрпризов у мужчин не произошло». Определились чемпионы Беларуси по шахматам

17 января 2023 20:20
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Новости Беларуси. Определились имена чемпионов Беларуси по шахматам. Старт прошел в Минске на базе Республиканского центра олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Больших сюрпризов у мужчин не произошло». Определились чемпионы Беларуси по шахматам-1

Сильнейших выявляли лучшие спортсмены нашей страны. Триумфатором в мужских состязаниях стал 16-летний международный гроссмейстер Денис Лазовик. Он в решающем раунде вырвал викторию у Михаила Никитенко. Среди женщин пальма первенства у Варвары Поляковой, которая довольно уверенно провела состязания.

Отметим, важность данного первенства довольна высока, именно по его итогам определится состав на чемпионат Европы среди мужчин. Он пройдет в начале марта в Сербии.

«Больших сюрпризов у мужчин не произошло». Определились чемпионы Беларуси по шахматам-4

Игорь Стрелец, главный судья соревнований:
Больших сюрпризов у мужчин не произошло. Все фавориты подтверждают свой статус. Что касается женского турнира, то тут были не то что равные силы, не было какого-то основного фаворита. Национальная команда уезжает на международный турнир в Оршу. В конце января переезжают в Челябинск, в Россию, на международный турнир.

Мы всегда ожидаем высоких положительных результатов. Как сложится – конкуренция в шахматах очень большая. Сейчас у нас молодая команда. Будем надеяться, что они достойно будут представлять нашу страну.

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# Шахматы # Денис Лазовик # Михаил Никитенко # Варвара Полякова # Игорь Стрелец # Фотофакт

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