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Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open

17 января 2023 10:44
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1 час и 9 минут. Именно столько времени потребовалось Арине Соболенко, чтобы выйти во второй раунд турнира серии «Большого шлема» Australian Open. В дебютном противостоянии была повержена спортсменка из Чехии Тереза Мартинцова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open-1

Особенно явно превосходство белоруски ощущалось в первом сете. Его 5-я ракетка планеты забрала на одном дыхании – 6:1. Во второй партии соперница сопротивлялась активнее. Однако все равно ничего не смогла поделать с Соболенко. Счет – 6:4. Интересно, что за весь матч Мартинцова не заработала ни одного брейк-поинта. Следующей оппоненткой белоруски будет представительница Америки Шелби Роджерс.

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# Теннис # Шелби Роджерс # Арина Соболенко # Тереза Мартинцова # Фотофакт

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