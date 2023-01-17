Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open

1 час и 9 минут. Именно столько времени потребовалось Арине Соболенко, чтобы выйти во второй раунд турнира серии «Большого шлема» Australian Open. В дебютном противостоянии была повержена спортсменка из Чехии Тереза Мартинцова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно явно превосходство белоруски ощущалось в первом сете. Его 5-я ракетка планеты забрала на одном дыхании – 6:1. Во второй партии соперница сопротивлялась активнее. Однако все равно ничего не смогла поделать с Соболенко. Счет – 6:4. Интересно, что за весь матч Мартинцова не заработала ни одного брейк-поинта. Следующей оппоненткой белоруски будет представительница Америки Шелби Роджерс.