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Исполком НОК утвердил состав белорусской делегации на игры «Дети Азии»

17 января 2023 10:43
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Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялось первое в 2023 году заседание исполкома, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Исполком НОК утвердил состав белорусской делегации на игры «Дети Азии»-1

Главным вопросом стал процесс утверждения состава белорусской делегации на вторые игры «Дети Азии», которые пройдут с конца февраля по начало марта в Кузбассе. В итоге в состав дружины вошли 68 спортсменов в возрасте до 16 лет. Они будут соревноваться в таких видах спорта, как хоккей, сноуборд, прыжки с трамплина, лыжные гонки, фигурное катание, конькобежный спорт и горные лыжи. А всего в состав делегации войдут до 100 человек.

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# Спортивные соревнования # Фотофакт

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