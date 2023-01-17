Исполком НОК утвердил состав белорусской делегации на игры «Дети Азии»

Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялось первое в 2023 году заседание исполкома, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главным вопросом стал процесс утверждения состава белорусской делегации на вторые игры «Дети Азии», которые пройдут с конца февраля по начало марта в Кузбассе. В итоге в состав дружины вошли 68 спортсменов в возрасте до 16 лет. Они будут соревноваться в таких видах спорта, как хоккей, сноуборд, прыжки с трамплина, лыжные гонки, фигурное катание, конькобежный спорт и горные лыжи. А всего в состав делегации войдут до 100 человек.