Соболенко на Australian Open: физически и ментально я готова далеко продвинуться по сетке

Арина Соболенко успешно стартовала на турнире «Большого шлема Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска уверенно обыграла Терезу Мартинцову из Чехии – 6:1, 6:4. Девушки провели на корте 1 час и 9 минут. В первом сете наша спортсменка не заметила соперницу, а вот во втором уже была борьба. Отметим, за весь матч Соболенко сделала три эйса и допустила столько же двойных ошибок, также в ее пассиве 20 невынужденных.

Арина Соболенко, белорусская теннисистка:

Это было не так просто, как могло показаться со стороны. Я суперсчастлива стартовать в Австралии с победы. Мне надо еще работать над собой в психологическом плане, чтобы всегда оставаться спокойной, не слишком расстраиваться из-за ошибок. Но, думаю, это было единственное, чего мне сегодня не хватало. Физически и ментально я готова далеко продвинуться по сетке. Надеюсь, мне это удастся в Мельбурне.