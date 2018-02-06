НХЛ. Поражение хоккеистов из «Тампы» и результаты других матчей

Среди прочих поражение в понедельник 5 февраля потерпели хоккеисты «Тампы», которая лидирует в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции. «Молнии» не совладали в гостях с «Эдмонтоном». Канадский клуб, который к фаворитам нынешнего сезона уж точно не отнесешь, сумел поразить ворота грозных оппонентов целых шесть раз. Однозначным героем вечера на льду «Роджерс Плэйс» стал молодой нападающий Коннор Макдэвид, на счету которого четыре взятия ворот и одна результативная передача. «Тампа» вечером 5 февраля забросила в два раза меньше, чем удалось одному только Макдэвиду.