«Я не знаю, как так получилось, что я промахнулась». Алимбекова оценила свою победу в пасьюте на этапе Кубка России

Белоруска стартовала второй. Отставание от лидера составляло 31 секунду. Помимо этого, на огневых рубежах тоже все прошло не без помарок. Два штрафных круга пришлось преодолеть нашей спортсменке. Но безупречная скорость принесла свои плоды. На финишной прямой завязалась упорная борьба за первое место, победительницей из которой вышла Динара. Девушка обогнала соперницу на «полботинка».

Динара Алимбекова, чемпионка гонки преследования:

Я не знаю, как так получилось, что я промахнулась. Лежа – еще могу представить, но стоя… Я сегодня была сильно готова. Может быть, какое-то волнение сыграло. Но классно, мне очень понравилась сегодняшняя гонка. И благодарю всех девочек за борьбу, это прям было очень интересно.

А ранее в пасьюте соревновались парни. Отметим, Антон Смольский на старт не вышел. В отсутствие лидера сборной лучшим из наших стал Максим Воробей. У него 9-я позиция итогового протокола. Возможность побороться за награды представиться еще в воскресенье, 11 декабря. В расписании значатся гонки с массовым стартом.