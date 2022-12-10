Прямой эфир

«Я не знаю, как так получилось, что я промахнулась». Алимбекова оценила свою победу в пасьюте на этапе Кубка России

10 декабря 2022 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Есть первая победа нового соревновательного сезона. Динара Алимбекова завоевала золотую награду гонки преследования третьего этапа Кубка России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я не знаю, как так получилось, что я промахнулась». Алимбекова оценила свою победу в пасьюте на этапе Кубка России-1

Белоруска стартовала второй. Отставание от лидера составляло 31 секунду. Помимо этого, на огневых рубежах тоже все прошло не без помарок. Два штрафных круга пришлось преодолеть нашей спортсменке. Но безупречная скорость принесла свои плоды. На финишной прямой завязалась упорная борьба за первое место, победительницей из которой вышла Динара. Девушка обогнала соперницу на «полботинка».

«Я не знаю, как так получилось, что я промахнулась». Алимбекова оценила свою победу в пасьюте на этапе Кубка России-4

Динара Алимбекова, чемпионка гонки преследования:
Я не знаю, как так получилось, что я промахнулась. Лежа еще могу представить, но стоя… Я сегодня была сильно готова. Может быть, какое-то волнение сыграло. Но классно, мне очень понравилась сегодняшняя гонка. И благодарю всех девочек за борьбу, это прям было очень интересно.

А ранее в пасьюте соревновались парни. Отметим, Антон Смольский на старт не вышел. В отсутствие лидера сборной лучшим из наших стал Максим Воробей. У него 9-я позиция итогового протокола. Возможность побороться за награды представиться еще в воскресенье, 11 декабря. В расписании значатся гонки с массовым стартом.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Антон Смольский # Максим Воробей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Биатлонистка Алимбекова завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка России
10 декабря 2022 12:10

Биатлонистка Алимбекова завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка России

БК «Минск» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ
09 декабря 2022 19:40

БК «Минск» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Теннис. Стало известно, кто из белорусов примет участие в первом турнире «Большого шлема»
09 декабря 2022 19:35

Теннис. Стало известно, кто из белорусов примет участие в первом турнире «Большого шлема»